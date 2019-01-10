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Пенсионерам добавили «на старость»

Кирилл Кухмарь/ТАСС

экономика [ версия для печати ]
Россияне старше 80 лет получили прибавку к пенсии в 400 рублей

С нового года пенсионерам, достигшим возраста 80 лет, будет выплачиваться надбавка к пенсии в размере 5 334 рублей. Это на 400 рублей больше, чем в 2018-м, сообщает Пенсионный фонд. Согласно статье 17 закона № 400-ФЗ, изменения касаются страховой пенсии по старости и не затрагивают лиц, получающих социальную пенсию, выплаты по потере кормильца, а также пенсию по инвалидности I группы.

Речь идёт о формальном, техническом шаге, который укладывается в русло ежегодных правительственных решений. В конце декабря глава Минфина Антон Силуанов и вице-премьер Татьяна Голикова доложили премьеру Дмитрию Медведеву о готовности проиндексировать пенсии с 1 января в полном объёме. По словам Голиковой, индексация затронет 30,7 млн россиян, а её размер составит 7,05%. Все необходимые для этого средства в федеральном бюджете предусмотрены, в 2019 году на индексацию пенсий будет направлено дополнительно ещё 341 млрд рублей.

Компенсация инфляции

Если говорить о нынешней «прибавке к надбавке» на сумму 400 рублей, касающейся пенсионеров за 80 лет, то она, конечно, весьма слабо улучшит их материальное положение. Это всего лишь та самая, предусмотренная властями индексация на 7,05%, это некая компенсация прошлогодней инфляции, поясняет News.ru доктор экономических наук Сергей Смирнов.

«С чем можно сравнить эту cумму? Ну, батонов десять-пятнадцать хлеба можно на неё купить. А, скажем, абонентская плата по городским номерам в Москве — 499 рублей в месяц. Для многих пожилых людей, так и не освоивших мобильные телефоны, это единственная связь с внешним миром», — рассуждает эксперт.

Реальная адресная помощь важнее

Конечно, эти 400 рублей будут нелишними, но гораздо важнее другое, продолжает Смирнов. По его словам, в своё время в одной из редакций закона о занятости присутствовал замечательный пункт, в итоге так и не реализованный — положение о профилировании безработных.

«Идея очень здравая: точно также необходимо профилировать и лиц старших возрастных групп. У них очень разные потребности. Кто-то здоров „от колыбели до могилы“, а кто-то оброс болезнями. И вот эти последние остро нуждаются не в дополнительных 400 рублях, а, например, в доступе к бесплатным медицинским услугам, к врачам и анализам. Им нужна реальная адресная помощь, связанная с их реальными проблемами», — отмечает собеседник News.ru.

При этом, по его мнению, нужно будет продумать, как Пенсионному фонду взаимодействовать с органами социальной защиты, которые должны работать с каждым конкретным пенсионером старшей возрастной группы, выявлять запросы людей.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

Напомним, 3 октября 2018 года президент Владимир Путин подписал закон № 350-ФЗ об изменении пенсионной системы и увеличении пенсионного возраста на 5 лет — до 65 лет у мужчин и до 60 лет у женщин. Согласно документу, среднемесячная пенсия по старости для неработающих пенсионеров в 2019 году увеличится до 15,4 тысяч рублей, а к 2024 году — до 20 тысяч рублей в месяц (в прошлом году она составляла 14,5 тысяч рублей).

Согласно другому закону — № 400-ФЗ, в России действует новая формула для назначения трудовой пенсии по старости. Она основана на переводе пенсионных расчётов из денежного выражения в безденежное — в индивидуальные пенсионные коэффициенты-баллы.

Если говорить о мировой практике, в других странах не существует надбавок к пенсии по возрасту как таковых. В подавляющем большинстве случаев размер пенсионных выплат напрямую зависит от стажа и зарплаты. Суммы несопоставимы с российскими. Скажем, в Германии и Франции пенсионеры получают в среднем €1200 (92,4 тысячи рублей) в месяц, в Испании — €850 (65,4 тысячи рублей), в США — $1200 (80,4 тысячи рублей), в Японии — $2000 (134 тысячи рублей).


#россия #пенсии #Пенсионныйфонд #возраст #надбавка #80лет
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