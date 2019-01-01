USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.65 $ Bitcoin3,720.53 $
МОСКВА-3°C01:39
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Пенсионный возраст для женщин повысили в Казахстане

Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Пенсионный возраст для женщин в Казахстане повысили с 58,5 до 59 лет. Для казахских мужчин пенсионный возраст составляет 63 года.

Для женщин в Казахстане пенсионный возраст повышается на полгода в течение 10 лет до 2027 года, пишет ТАСС. Так, с 1 января 2019 года пенсионный возраст для женщин в Казахстане составит 59 лет, с 1 января будущего года казахские женщины будут выходить на пенсию с 59,5 лет, с 1 января 2021 — в 60 лет. Повышение будет происходить до 2027 года, пока пенсвозраст для женщин не составит 63 года.

Ранее News.ru сообщал, что на Украине, как и в России, власть решает проблему старения населения и дефицита пенсионного фонда повышением пенсионного возраста. Де-факто для многих категорий населения его уже повысили, увеличив в конце 2017 года продолжительность минимального трудового стажа. Сейчас экономисты говорят о необходимости увеличения минимального возраста выхода на пенсию для всех граждан страны.


самое читаемое
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных
в мире
В Киеве испугались тяжёлых последствий санкций России


читайте также
политика 21:31, 31 декабря 2018
Кабмин утвердил форму отказа от пенсионных преференций
экономика 15:32, 27 декабря 2018
Медведеву доложили о готовности к индексации пенсий
спорт 18:12, 24 декабря 2018
Кличко посоветовали наслаждаться пенсией
Лента новостей
экономика 01:30
МРОТ на Украине вырос больше, чем в России
экономика 01:01
Жилищные услуги в Москве стали дороже
происшествия 00:59
Мост с людьми рухнул в Парке Горького в Москве
экономика 00:43
Налог на движимое имущество организаций отменён в РФ
происшествия 00:28
Фрагменты газовых плит изымают сотрудники СК в Магнитогорске
Другие новости
экономика 01:30
МРОТ на Украине вырос больше, чем в России
экономика 01:01
Жилищные услуги в Москве стали дороже
экономика 00:43
Налог на движимое имущество организаций отменён в РФ
экономика 18:33
SOCAR планирует приобрести активы EWE в Турции
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top