Пенсионный возраст для женщин повысили в Казахстане

https://news.ru/storage/news/50df8c2058efeab4ccdf54877c28d492/a4eb68dc-a8d0-4ed9-93ca-5f2e3c0d95c3_850.jpg Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пенсионный возраст для женщин в Казахстане повысили с 58,5 до 59 лет. Для казахских мужчин пенсионный возраст составляет 63 года.

Для женщин в Казахстане пенсионный возраст повышается на полгода в течение 10 лет до 2027 года, пишет ТАСС. Так, с 1 января 2019 года пенсионный возраст для женщин в Казахстане составит 59 лет, с 1 января будущего года казахские женщины будут выходить на пенсию с 59,5 лет, с 1 января 2021 — в 60 лет. Повышение будет происходить до 2027 года, пока пенсвозраст для женщин не составит 63 года.

Ранее News.ru сообщал, что на Украине, как и в России, власть решает проблему старения населения и дефицита пенсионного фонда повышением пенсионного возраста. Де-факто для многих категорий населения его уже повысили, увеличив в конце 2017 года продолжительность минимального трудового стажа. Сейчас экономисты говорят о необходимости увеличения минимального возраста выхода на пенсию для всех граждан страны.