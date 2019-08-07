https://static.news.ru/photo/38faffb4-b8e7-11e9-8f67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Молодые люди до 24 лет и пенсионеры старше 60 лет стали вдвое реже брать займы в банках. При этом остаётся высокой общая закредитованность в стране.

Исследование проводил ВЦИОМ. Согласно его результатам, более половины россиян (51%) имеют непогашенные перед банком долги. Основная масса заёмщиков — люди в возрасте от 25 до 44 лет. При этом, как правило, это жители сёл и небольших городов. Меньше всего людей с кредитами в Москве и в Санкт-Петербурге.

При этом, согласно данным отчёта Объединённого кредитного бюро, в России растёт популярность потребительских кредитов наличными. Объём их выдачи вырос на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 2,2 трлн рублей. В Центробанке уточнили, что кредитование без залога за пять месяцев этого года увеличилось на 25,7%. Эксперты поясняют, что спрос на кредиты наличными связан с тем, что людям нужны деньги «здесь и сейчас».

Чаще всего средства требуются для оплаты ремонта, отдыха, бытовых покупок и на приобретение авто, писал News.ru.