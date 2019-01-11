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Пенсии «молчунов» автоматически переведут в НПФ ВЭБа

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

На базе государственной управляющей компании корпорации ВЭБ.РФ создадут негосударственный пенсионный фонд (НПФ). По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, предварительная договорённость об этом достигнута.

Как рассказал чиновник газете «Известия», находящиеся сейчас в Пенсионном фонде России (ПФР) деньги «молчунов» будут автоматически переведены в новый НПФ. По его словам, такие действия являются одним из этапов концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК). К её внедрению планировали приступить уже с 1 января 2019 года, однако затем сроки были перенесены. Как пояснили в Минфине изданию, в настоящий момент работа над законопроектом об ИПК продолжается.

В ВЭБ.РФ не комментируют данную инициативу до выработки документа, в то же время в госкорпорации напомнили, что её полномочия по управлению пенсионными деньгами были продлены до 2024 года. В этой связи ВЭБ.РФ готов к выполнению тех или иных решений правительства.

В ПФР отметили, что комментарии возможны только после определённых законодательных решений. ЦБ РФ не ответил на вопросы издания о создании НПФ ВЭБа и передаче накоплений «молчунов», а Минтруд переадресовал вопросы в Минфин.

Как ранее писал News.ru, надбавка для пенсионеров старше 80 лет составляет с 1 января 2019 года 5334 рубля. По сравнению с прошлым годом она выросла на 400 рублей.


#пенсионнаяреформа #пенсии #ВЭБ #нпф #пфр
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