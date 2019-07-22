https://static.news.ru/photo/b045ab32-ac94-11e9-9db4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия несколько лет подряд занимает первое место в мире по экспорту пшеницы, и к 2024 году будет экспортировать зерна на $11 млрд.

Российская Федерация не первый год занимает первое место в мире по экспорту пшеницы. По прогнозам Минсельхоза, в 2024 году зерновые останутся лидером российского экспорта с объёмом более $11 млрд, — цитирует ТАСС Патрушева.

К 2024 году валовый сбор зерновых планируется увеличить на 28%.

Как писал News.ru, Российский зерновой союз изменил прогноз на урожай в текущем году. По данным ведомства, с полей удастся собрать 128 млн тонн продукции, сообщил глава организации Аркадий Злочевский. Показатели снизили из-за засухи в нескольких регионах РФ, особенно в Поволжье, центре и на Ставрополье. Ранее представители сельского хозяйства настраивались на новый рекорд — свыше 135,5 млн тонн (показатель 2017-го). Сбор пшеницы ведомство оценивает в 78 млн тонн вместо 82 млн тонн.