https://static.news.ru/photo/d75b99f8-ad60-11e9-8a9f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Развитие рыбохозяйственного комплекса позволит увеличить среднедушевое потребление рыбы в России на 3,5 кг — до 25 кг в год. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

В прошлом году улов составил более 5 млн тонн, это рекорд за последние 26 лет. Производство продукции аквакультуры увеличилось на 9%, превысив 240 тыс. тонн, — цитирует «Агроинвестор» Патрушева.

По его словам, за прошедший год выросли инвестиции в рыбную отрасль, увеличились выручка и объём экспорта. В ближайшие пять лет Минсельхоз планирует привлечь 188 млн рублей и построить 43 новых рыбодобывающих судна. Патрушев рассчитывает, что от этого и цены на рыбу для россиян станут скоро более доступными.

Как писал News.ru, стоимость красной рыбы и икры в ближайшее время заметно увеличится. Об этом предупредил руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. По его словам, на Дальнем Востоке уже начались продажи рыбы лососёвых видов, розничные цены на которые вдвое выше по сравнению с прошлым годом. Сахалинская горбуша продается по 320–380 рублей за килограмм, камчатская кета — по 390–410 рублей, сима — по 550–570 рублей. Он предположил, что по итогам текущего года рост стоимости красной рыбы и икры составит примерно 25–30%.