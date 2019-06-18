https://static.news.ru/photo/0c6fba9c-91f6-11e9-8274-fa163e074e61_1024.jpg Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Россия не станет легализовывать использование криптовалюты Libra, которую в 2020 году планирует ввести в обращение Facebook. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Что касается использования криптовалюты Facebook в качестве платёжного инструмента в России на данном этапе, — моё мнение, что в нашей стране это будет запрещено, — заявил Аксаков в интервью « Коммерсант FM ».

Депутат считает, что в России не планируется законодательное задействование «криптоинструментов, созданных в рамках открытых платформ, блокчейнов», поскольку это может угрожать государственной финансовой системе.

По идее речь должна идти о возможности организации всевозможных бирж, площадок обмена и продажи таких валют. Мы, полагаю, будем ограничивать или запрещать создание таких площадок. А кто хочет на свой страх и риск, используя зарубежное законодательство, приобретать эти инструменты — это их дело, — резюмировал Аксаков.

Как писал News.ru, ранее американская компания Facebook объявила о создании «дочки» Calibra. Основной задачей новой структуры станет предоставление финансовых услуг пользователям на основании собственной криптовалюты — Libra.

В конце мая глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что криптовалюты пока не угрожают российской денежной системе, однако ЦБ является противником использования их в качестве платёжного инструмента.