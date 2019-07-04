https://static.news.ru/photo/a940768e-9e46-11e9-9eb3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Значительное снижение добычи природного газа на Украине затрудняет «Нафтогазу» подготовку к остановке его транзита из России. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Эта подготовка в настоящее время оказалась под угрозой, в частности, из-за ошеломляющего падения собственной добычи газа, — написал он в Facebook.

По его данным, уровень добычи газа на Украине в июне 2019 года оказался на 9,2% ниже, чем в декабре 2018 года. При этом в июле складываются «ещё более угрожающие тенденции», отметил Витренко.

По его мнению, «Нафтогазу» в любом случае следует оставить за собой возможность «получить справедливую компенсацию за потерю транзита через Стокгольмский арбитраж», для чего компании требуется помощь европейских партнёров.

Витренко отметил, что вопрос транзита нельзя решить на уровне двусторонних переговоров «Нафтогаза» и «Газпрома», к ним также должны быть привлечены представители Европейской комиссии.

Как ранее писал News.ru, офис президента Украины Владимира Зеленского отказался раскрывать информацию о переговорах с Россией по поставкам газа по причине их секретности. В официальном заявлении говорится, что этот запрос не соответствует нормам закона о доступе к публичной информации.