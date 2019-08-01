https://static.news.ru/photo/2cf82ec4-b466-11e9-81a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мировые цены на нефть начали существенно снижаться после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

К 16:47 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 2,21%, достигая отметки в 63,61 доллара за баррель.

В свою очередь цена сентябрьских фьючерсов на нефть производства WTI снижалась на 3,07%, до 56,78 доллара за баррель.

Ранее News.ru писал, что Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания Федерального комитета по открытым рынкам впервые за 10 лет приняла решение снизить базовую процентную ставку. Целевой диапазон ставки по федеральным фондам опустился до 2–2,25%.

Однако глава регулятора Джером Пауэлл во время пресс-конференции сообщил, что не рассматривает данное решение как начало длительного цикла снижения ставки. В связи с этим доллар начал укрепляться, оказывая давление на цену нефти.