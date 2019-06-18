https://static.news.ru/photo/d024b948-48f3-11e9-8d53-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Global look press

Мировые цены на нефть усилили своё снижение из-за признаков негативного влияния торгового конфликта между США и Китаем на экономику, что может повлиять на спрос на сырьё.

По состоянию на 13:48 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,53% и достигала отметки в $60,62 за баррель, а цена июльских фьючерсов уменьшалась на 0,1%, до $51,88 за баррель.

В настоящее время инвесторы выражают обеспокоенность в связи признаками замедления темпов роста мировой экономики. Помимо этого, ранее свой прогноз спроса на топливо в текущем году понизило Международное энергетическое агентство (МЭА).

По мнению аналитика ING Уоррена Паттерсона, нефтяным рынком снова управляют опасения за динамику спроса. То, что ОПЕК+ всё ещё не согласовал даты своих встреч, также не способствует регулированию цен, передаёт ПРАЙМ .

Как писал News.ru, ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что мировые цены на топливо могут упасть ниже отметки в $40 за баррель, если страны ОПЕК не договорятся о сокращении добычи нефти. Соглашение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки было заключено в декабре 2018 года. Однако весной этого года цены на топливо заметно выросли на фоне обострения противостояния США и Ирана.