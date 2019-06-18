Мировые цены на нефть усилили своё снижение из-за признаков негативного влияния торгового конфликта между США и Китаем на экономику, что может повлиять на спрос на сырьё.
По состоянию на 13:48 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,53% и достигала отметки в $60,62 за баррель, а цена июльских фьючерсов уменьшалась на 0,1%, до $51,88 за баррель.
В настоящее время инвесторы выражают обеспокоенность в связи признаками замедления темпов роста мировой экономики. Помимо этого, ранее свой прогноз спроса на топливо в текущем году понизило Международное энергетическое агентство (МЭА).
По мнению аналитика ING Уоррена Паттерсона, нефтяным рынком снова управляют опасения за динамику спроса. То, что ОПЕК+ всё ещё не согласовал даты своих встреч, также не способствует регулированию цен, передаёт
Как писал News.ru, ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что мировые цены на топливо могут упасть ниже отметки в $40 за баррель, если страны ОПЕК не договорятся о сокращении добычи нефти. Соглашение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки было заключено в декабре 2018 года. Однако весной этого года цены на топливо заметно выросли на фоне обострения противостояния США и Ирана.