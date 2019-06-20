Власти не намерены изменять критерии начисления платы за отопление в зависимости от этажности дома, заявил Минстрой. Ведомство опровергло информацию, распространённую «Парламентской газетой» со ссылкой на члена Госдумы по энергетике Бориса Гладких, заметив, что положений, которые позволяют устанавливать разные нормативы в одном доме, нет.

Ранее парламентарий сообщил изданию, что владельцам квартир, которые живут на нижних этажах (с первого по четвёртый), придётся платить больше. По словам Гладких, новый норматив, учитывающий этажность, предполагалось внедрить ещё с 2016 года, однако Минстрой настоял на переносе сроков на 2020 год. Идеально было бы передать полномочия по вводу нового норматива субъектам РФ, заметил депутат в беседе с «Парламентской газетой». В этом случае, добавил он, сами регионы будут решать, насколько целесообразно прибегать к такой практике на своей территории.

Как пояснили в Минстрое, до 1 января 2020 года все регионы должны установить единые нормативы на отопление для жилых помещений.

Действительно предусмотрена дифференциация (установление различных величин) по этажности и типу домов. Но принятие таких решений по установлению нормативов проводится с полной оценкой влияния на величину платежа граждан (с учётом установленных ограничений индексов изменения платы), — отметили в ведомстве.

Общая логика и отдельные нюансы

В правительственном решении насчёт ввода в регионах единых нормативов на отопление определённо есть логика, заметил News.ru первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. При этом, по его словам, необходимо делать поправки на площадь и этажность зданий, тип системы и разводки. Например, для систем отопления, в которых теплоноситель подаётся по стояку снизу при помощи насоса, на нижних этажах остаётся больше тепла, нежели на верхних. Однако совсем иначе обстоит ситуация с системами, в которых теплоноситель подаётся сверху, через технический этаж.

В ряде случаев грамотное внедрение новых правил позволит избежать потерь как для коммунальных служб и ТСЖ в целом, так и для отдельных жителей в частности, отмечает Сигал. Например, когда из-за конструктивных особенностей зданий для обеспечения утверждённого температурного режима в отопительный сезон верхние этажи отапливаются сверх нормативов. В результате жители нижних этажей открывают окна, а платят все одинаково.

Ввести единый порядок расчёта будет сложно и по причине фактического отсутствия на данный момент нормативной базы. Так что работа предстоит весьма серьёзная. Павел Сигал первый вице-президент «Опоры России»

Региональные риски

Внедрение в регионах единых нормативов на отопление — дело непредсказуемое, говорит заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Наталья Мильчакова. С одной стороны, это чисто коммунально-бытовой, а не политический вопрос, поэтому нормативы должны устанавливаться на уровне региона или даже города, не все же мелочи должен планировать федеральный центр. Вместе с тем для населения всегда есть риск, что чиновники на местах начнут творить произвол и намеренно устанавливать повышенные нормативы для жителей малоэтажных и старых домов, чтобы иметь возможность поскорее такие дома оставить без обитателей и снести.

Без контроля со стороны федерального центра эту ситуацию оставлять нельзя. С одной стороны, необходимы единые, общероссийские критерии, по которым будут устанавливаться нормативы отопления. И вместе с тем должна учитываться специфика каждого региона: юг, север и так далее. Наталья Мильчакова заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра „Альпари“»

Изъяны жилищно-коммунальной сферы

В 2018 году услуги ЖКХ для россиян подорожали на 3,7%. Больше всего, отмечает Росстат, выросли цены на водоотведение, холодное и горячее водоснабжение — на 5,7%. Сами граждане главной проблемой сферы коммунальных услуг считают неверное начисление оплаты (19% опрошенных, по данным некоммерческого партнёрства «ЖКХ Контроль»). Второй изъян — некачественное управление многоквартирными домами (14%), третий — плохое состояние домов (13%). Ранее премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, призванное убрать из нормативов ряд «лазеек», позволяющих необоснованно повышать тарифы на ЖКХ.

Сергей Булкин/News.ru

В этом году из-за повышения НДС с 18% до 20% было решено отказаться от индексации тарифов ЖКХ на 4% с 1 июля. Тарифы повысят в два этапа — на 1,7% в начале года и на 2,4% с 1 июля. По прогнозу Минэкономразвития, это позволит удержать совокупное повышение тарифов ЖКХ в рамках целевого уровня инфляции.

Рестораны, охотничьи заимки

Россияне переплачивают за услуги ЖКХ более 100% их себестоимости, заявил весной прошлого года глава ФАС Игорь Артемьев в интервью НТВ. По его словам, «все эти разговоры, что мы недоплачиваем этим коммунальным монстрам, — это всё чушь собачья».

Мы давно им все переплачиваем. Они на это дело содержат различного рода рестораны, дома отдыха для себя, охотничьи заимки, — заметил Артемьев, рассказав, что последние несколько лет активно занимается ситуацией с тарифами по всей стране, поскольку там нужно «всё перевернуть с головы на ноги».

В качестве примера Артемьев привел ситуацию с тарифами на один кубический метр водопроводной воды, которые в одном и том же регионе могут различаться в 54 раза. По теплу разница составляет восемь раз, по водоотведению — 56 раз, по электроэнергии — 12. Никаких объективных причин на это быть не может. По словам главы ФАС, его ведомству «трудно дотянуться» до региональных властей, поскольку у них действуют свои правовые полномочия. Однако в любом случае сложившуюся систему надо менять, и с этой целью ФАС внесла в правительство более полутора тысяч различных поправок. В частности, служба подготовила не имеющий аналога в России законопроект об основах тарифного регулирования.