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Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов

Илья Питалёв/РИА Новости

экономика [ версия для печати ]

Торговая сессия 16 января демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов укрепляется к доллару и евро.

Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:06 мск доллар подешевел на 2 копейки, уменьшившись по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 66,94 рубля, а европейская валюта снизилась на 7,25 копейки и равнялась 76,3325 рубля. При этом индекс МосБиржи по состоянию на 10:29 мск увеличился на 0,16%, до 2443,36 пункта, индекс РТС вырос на 0,41%, составив 1152,78 пункта.


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