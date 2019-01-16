Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов

https://news.ru/storage/news/7e0fcc7e30b74164b96dabe1cf184e63/a344243f-aa71-49f3-b957-774f8d2f1aab_850.jpg Илья Питалёв/РИА Новости

Торговая сессия 16 января демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов укрепляется к доллару и евро.

Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:06 мск доллар подешевел на 2 копейки, уменьшившись по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 66,94 рубля, а европейская валюта снизилась на 7,25 копейки и равнялась 76,3325 рубля. При этом индекс МосБиржи по состоянию на 10:29 мск увеличился на 0,16%, до 2443,36 пункта, индекс РТС вырос на 0,41%, составив 1152,78 пункта.