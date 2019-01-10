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Курс рубля снижается на открытии торговой сессии

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Торговая сессия 10 января демонстрирует снижение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро.

Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:06 мск доллар подорожал на 6 копеек, увеличившись по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 66,805 рубля, а европейская валюта выросла на 6,25 копейки и равнялась 77,16 рубля. При этом индекс МосБиржи по состоянию на 10:20 мск снизился на 0,39%, до 2404,69 пункта, индекс РТС уменьшился на 0,2%, составив 1133,19 пункта.


#доллар #евро #курс #рубль #фондовыерынки #мосбиржа
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