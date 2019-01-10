Курс рубля снижается на открытии торговой сессии

https://news.ru/storage/news/260fa0542457bcef18a130ff0312e1a4/6b0ccf1c-5def-47b2-8b88-34758a7306c3_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Торговая сессия 10 января демонстрирует снижение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро.

Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:06 мск доллар подорожал на 6 копеек, увеличившись по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 66,805 рубля, а европейская валюта выросла на 6,25 копейки и равнялась 77,16 рубля. При этом индекс МосБиржи по состоянию на 10:20 мск снизился на 0,39%, до 2404,69 пункта, индекс РТС уменьшился на 0,2%, составив 1133,19 пункта.