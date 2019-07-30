https://static.news.ru/photo/a12d1a44-b375-11e9-be5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: TRANSNEFT/facebook.com

План отгрузок нефти на экспорт в российских портах в июле выполнен. Общий объём составил 12,07 млн тонн, сообщил советник президента корпорации «Транснефть» Игорь Дёмин.

По его словам, по сравнению с июнем текущего года отгрузки снизились на 7,7%, однако, если сравнивать с июлем прошлого года, наблюдается рост на 23,8%.

Поставки на НПЗ идут по плану, за исключением Марийского НПЗ, не выполнившего месячный план по приёму из-за отсутствия оформленных маршрутных поручений, — цитирует Дёмина ПРАЙМ .

По предварительным итогам, в июле в Новороссийске отгружено 3,27 млн тонн нефти и 480 тысяч тонн нефтепродуктов (дизельное топливо пятого класса), в Приморске — 4,9 млн тонн нефти и 1 млн тонн дизтоплива, в Усть-Луге — 1,1 млн тонн нефти и в Козьмино — 2,8 млн тонн.

Ранее News.ru писал, что нефтяные фьючерсы Brent с поставками в сентябре выросли в цене. Это произошло в ожидании решения Федеральной резервной системы США по базовой ставке.