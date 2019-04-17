Гостиничный бизнес — сложная сфера, тонкости которой не до конца ведомы даже тем, кто этим профессионально занимается. Впрочем, как и в любой другой предпринимательской деятельности, базовая цель здесь — получение максимальной прибыли. Зачастую устремления отельеров и гостиничных постояльцев вступают друг с другом в противоречие, чреватое для последних непредвиденными и крайне неприятными ситуациями. Ответ на вопрос, как избежать таких ситуаций и как при этом максимально сэкономить, искал News.ru.

Цель нашего пребывания в отеле — качественный отдых и получение положительных эмоций. Однако цена проживания составляет львиную долю бюджета всего путешествия, об этом стоит помнить. Существует ряд практических советов, как сохранить свои деньги при бронировании, как не попасть впросак при заселении в номер, при выборе гостиничных услуг и так далее. Игнорировать эти рекомендации, действовать по принципу «мне виднее» — значит обречь себя на разного рода потери.

Сравнивайте цены

Самый оптимальный, быстрый и удобный путь для сопоставления цен на одну и ту же гостиницу от разных туристических агентств — это использовать метапоисковики, которые для вас «обойдут» десятки агентств и предоставят весь спектр цен на бронирование отелей. Увидев рядом с названием отеля заманчивое объявление «Отличная цена!», вы не должны немедленно делать заказ — это крючок, на который попадаются многие.

Время бронирования

Каждый день цены на отели могут меняться в зависимости от того, как заполняются вакантные комнаты. В свою очередь, это зависит от многих факторов (сезонность, наличие мероприятий в городе и так далее). Однозначного ответа на вопрос, когда лучше бронировать — заранее (более чем за 21 день до даты прибытия) или впритык (за 24−48 часов), нет. Здесь вам очень помогут сайты, имеющие функционал предсказания цены в зависимости от заполнения отеля и статистических данных бронирований в нём. Не все это знают, но многие отели дают определённое время на бесплатную отмену бронирования, даже после того как вы уже сделали бронь.

Торгуйтесь за апргейд

Если вы уже определились с отелем и стандартным номером, вы можете позвонить в эту гостиницу и торговаться за комнату более высокого уровня, но по уже выбранной цене. Если отель не заполнен на 100%, велик шанс, что менеджер пойдёт вам навстречу.

Проверьте скидки

Jesse Schoff/unsplash.com

Прежде чем бронировать отель, проверьте, можете ли вы быть квалифицированы на специальные скидки. Например, многие банковские карты предлагают кешбэк — это тоже экономия стоимости бронирования. Кредитные карты иногда помогают получить приятные бонусы в виде вознаграждения, такие как бесплатные ночи в отеле. Кроме того, в случае с кредитками не надо вносить залог, в отличие от карт дебетовых.

Звёздность отеля и график питания

Проживать в пятизвёздочном отеле, несомненно, приятно. Но есть ли в этом смысл, если львиную долю своего времени вы потратите на поездки по экскурсиям и пребывание на пляже? В той ситуации, когда в гостинице вы собираетесь только ночевать, четырёх звёзд окажется более чем достаточно. Самое оптимальное решение — классический отель категории три звезды: стандартные комфортные номера и ничего лишнего. Кроме того, очень часто туристы совершенно напрасно выбирают для себя максимальный график питания. Порой достаточно завтрака и ужина. Впрочем, многие при выборе отеля исходят исключительно из устоявшихся личных предпочтений и привычек, а также ресурсов своего бюджета. Эти люди получают именно то, что хотят. Так что наш совет адресован далеко не всем.

Практика скрытых сборов

В подобную категорию затрат может входить всё, что угодно, — от платы за воду в номере, до платежей за подключение телефона, Wi -Fi, обновление минибара, сервис в номерах и курортный сбор. Заселяясь в отель, уточните стоимость подключения к Wi-Fi. Если за интернет в номере придётся платить дополнительно, лучше воспользоваться бесплатной точкой доступа в кафе отеля или заведениях поблизости.

Реклама и отзывы

Нередко описания отелей на сайте бывают приукрашены и не соответствуют реальному положению вещей. На поверку оказывается, что шикарный бассейн на фото имеет три метра в длину и два в ширину, а на «роскошном постельном белье» чувствуешь себя, как на наждачной бумаге. Что касается комментариев пользователей, они не всегда объективны и беспристрастны, их авторами могут быть не только недовольные клиенты, но и предприимчивые конкуренты. Если есть возможность, доверьтесь советам знакомых людей.

Бронирование без возможности возмещения стоимости

Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В этом случае хозяин отеля получает прибыль, независимо от того, заселитесь вы в номер или нет. Пытаясь сэкономить, в конечном итоге вы рискуете потерять больше (вся стоимость бронирования номера), если изменятся обстоятельства. Если есть хотя бы малейшая вероятность того, что поездку придется отменить из-за болезни, плохой погоды или по иной причине, от такого варианта бронирования лучше отказаться. Да, вы заплатите чуть больше, но ненамного.

Указание неверных дат прибытия и отъезда

Во избежание этого просчёта дважды проверьте даты прибытия и отъезда, чтобы не переплачивать за лишний день или ночь в отеле. Также учитывайте разницу часовых поясов. Вообще, каждая ошибка при заполнении формы может иметь свои последствия.

Переориентация туристов

Твёрдо намереваясь приобрести путёвку в одно место, турист после беседы с туроператором порой меняет свою установку. Хороший менеджер по туризму — прежде всего неплохой психолог, а при наличии определённого опыта он с лёгкостью может склонить туриста к тому, чтобы отправиться в другом направлении и забронировать другой отель. Это самая настоящая манипуляция.

Лучшие номера

Они, как правило, достаются не случайно. Схема такова: тот, кто сделал бронь непосредственно на сайте отеля и внёс предоплату, получает комнату в самом тихом месте и с лучшим видом из окна. Туристам, которые заказывают номер через сайты туристических агентств, часто приходится довольствоваться номерами run of the house («всё, что осталось»). Это довольно распространённая практика. Больше в этом плане везёт тем, кто не прибегает к услугам посредников, ориентированных на обычные цены и не ищущих «горячих» предложений.

Удовлетворение пожеланий не гарантируется

Кровать двухместная или две одинарные? Первый этаж или выше? Можно ли курить? Есть ли вид на море? Системы бронирования при заказе отеля позволяют сформировать точный запрос или добавить комментарии относительно ваших пожеланий. Однако стоит обратить внимание на надписи мелким шрифтом: в большинстве описаний отелей содержится поправка «удовлетворение ваших пожеланий не гарантируется».