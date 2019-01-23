В России может появиться зарплатный реестр

https://news.ru/storage/news/7c513ac94c2d76bfc17705443e3c3475/721faad7-1094-45f2-b282-94af225a8aa6_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В России предлагают создание зарплатного реестра. Соответствующий проект разработали несколько банков.

Как сообщает зампред правления Альфа-Банка Владимир Сенин, проект Консолидированного зарплатного реестра совместно выработали Альфа-Банк, Совкомбанк и Тинькофф Банк, сообщает газета «Ведомости». Частные банки надеются, что создание такого реестра позволит значительно снизить доминирование госбанков. По данным Альфа-Банка, примерно три четверти зарплат граждан поступает на счета в Сбербанке и ВТБ. Такое положение вещей позволяет госбанкам собирать информацию о экономическом положении и о финансовом поведении населения.

Внедрение реестра приведёт к исчезновению понятия зарплатного проекта, а банки будут общаться непосредственно с работниками, а не с работодателями, чтобы привлечь средства.

В Тинькофф Банке поясняют, что основной задачей системы станет обеспечение исполнения волеизъявления человека, которое позволит выбрать банк, где он хочет получать зарплату.

Проект предполагает фиксацию этого волеизъявления в реестре Центробанка. В то же время обработка операций и перечисление зарплат можно осуществлять на основе Национальной системы платёжных карт или её Системы быстрых платежей, отмечает Сенин.

По мнению зампреда правления Совкомбанка Алексея Панфёрова, создание зарплатного реестра позволит работникам перестать ходить в бухгалтерию и писать непонятные заявления. В то же время банки смогут осуществлять прямые продажи клиентам, а не выходить на них через корпорации, отмечает он.

Порядка 60% российских банков к середине 2019 года должны внедрить систему сбора биометрических данных. К концу года нововведение должно заработать повсеместно, писал ранее News.ru.