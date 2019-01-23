USD  66.5499 EUR  75.5541
GOLD1,284 $   Brent61.64 $ Bitcoin3,586.97 $
МОСКВА-18°C11:14
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

В России может появиться зарплатный реестр

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

В России предлагают создание зарплатного реестра. Соответствующий проект разработали несколько банков.

Как сообщает зампред правления Альфа-Банка Владимир Сенин, проект Консолидированного зарплатного реестра совместно выработали Альфа-Банк, Совкомбанк и Тинькофф Банк, сообщает газета «Ведомости». Частные банки надеются, что создание такого реестра позволит значительно снизить доминирование госбанков. По данным Альфа-Банка, примерно три четверти зарплат граждан поступает на счета в Сбербанке и ВТБ. Такое положение вещей позволяет госбанкам собирать информацию о экономическом положении и о финансовом поведении населения.

Внедрение реестра приведёт к исчезновению понятия зарплатного проекта, а банки будут общаться непосредственно с работниками, а не с работодателями, чтобы привлечь средства.

В Тинькофф Банке поясняют, что основной задачей системы станет обеспечение исполнения волеизъявления человека, которое позволит выбрать банк, где он хочет получать зарплату.

Проект предполагает фиксацию этого волеизъявления в реестре Центробанка. В то же время обработка операций и перечисление зарплат можно осуществлять на основе Национальной системы платёжных карт или её Системы быстрых платежей, отмечает Сенин.

По мнению зампреда правления Совкомбанка Алексея Панфёрова, создание зарплатного реестра позволит работникам перестать ходить в бухгалтерию и писать непонятные заявления. В то же время банки смогут осуществлять прямые продажи клиентам, а не выходить на них через корпорации, отмечает он.

Порядка 60% российских банков к середине 2019 года должны внедрить систему сбора биометрических данных. К концу года нововведение должно заработать повсеместно, писал ранее News.ru.


#зарплата #реестр #проект #банковскийсектор
самое читаемое
спорт
Шаботова подвела под удар весь цвет фигурного катания
Юная фигуристка обвинила Загитову в допинге
происшествия
Мужчина расстрелял вымогателей в центре Москвы


читайте также
экономика 13:22, 21 января 2019
Все банки в РФ начнут собирать биометрию к концу 2019 года
экономика 10:34, 14 января 2019
ЦБ: банковская розница уйдёт в цифровой формат за три года
экономика 12:54, 18 октября 2018
Набиуллина призвала к борьбе с «банковским рабством»
Лента новостей
спорт 11:12
Британцы возмущены решением WADA по РУСАДА
в мире 11:04
ФРС ведёт проверку подозрительных операций Deutsche Bank
экономика 11:03
АСВ подсчитало судебные дела в рамках ликвидации банков
экономика 10:56
В СФ посчитали новость об отмене льгот на плиты фейком
в мире 10:54
Король Таиланда подписал указ о выборах в парламент
Другие новости
экономика 11:03
АСВ подсчитало судебные дела в рамках ликвидации банков
экономика 10:56
В СФ посчитали новость об отмене льгот на плиты фейком
экономика 10:51
США отказываются смягчать позицию на переговорах с Китаем
экономика 10:46
Компания Пригожина потребовала объяснений от минюста США
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top