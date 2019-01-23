Отечественный алкоголь может получить преимущество

https://news.ru/storage/news/487908dbbedb4fa2a291032287adae28/fe190af6-a09d-46ae-8c71-fb16282ebdda_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Российские импортёры поднимают цены на продукцию

Крупнейшие импортеры алкогольной продукции в России с начала нового года подняли цены на свою продукцию. Так, компания Simple, входящая в топ-5 крупнейших импортеров тихих и игристых вин, уже направила клиентам и партнерам письмо, в котором сообщается о повышении стоимости её ассортимента. Это решение представители организации обосновали изменениями на рынке, которые оказали «критическое влияние на бизнес». Прежде всего, речь идёт о повышение НДС до 20% и введении с I квартала помарочного учета. Это требование обязывает при производстве и импорте осуществлять отгрузку продукции с указанием каждой марки, а также формировать группы товаров под одним определенным штрихкодом. Данные манипуляции, как отмечается в письме, заметно замедлят скорость операций и приведут к росту операционных издержек и необходимости дополнительного финансирования. Помимо прочего, импортёр указал на увеличение транспортных издержек в Европе и России из-за роста цен на топливо и других факторов, которые вынуждают производителей повышать отпускные цены. Также влияние на цены, как указали в компании, оказала негативная динамика рубля к мировым валютам, которая, по прогнозам аналитиков, сохранится в 2019 году. Она влечет рост себестоимости товаров и издержек на хеджирование курсовых рисков.

Все эти изменения на рынке, как пояснил президент Simple Максим Каширин, вынудили компанию увеличить стоимость части продукции на 6−8%, однако в некоторых случаях повышение доходило до 20%.

«Сильнее всего мы меняли ценники на продукцию, производители которой под давлением растущего мирового спроса сами значительно поднимали цены — на 15−20%, а в отдельных случаях — до 40%», — цитирует его «Коммерсант».

В письме Simple отмечается, что компания осознаёт негативное влияние повышения стоимости на продажи и на восприятие продукта потребителем, однако не может не учитывать вышеуказанные факторы. По словам Каширина, трансляция новых цен до потребителя обычно занимает несколько месяцев.

«Мы уже согласовали новые прайс-листы в каналах HoReCa и традиционной рознице, но крупные федеральные ритейлеры пока измененные цены отказываются принимать, переговоры с ними продолжаются», — сообщил он.

Компания Beluga Group также подняла цены в январе на 3−7% в зависимости от брендов. Её председатель правления Александр Мечетин сослался на рост НДС и себестоимости производства. Импортный портфель холдинга Roust Рустама Тарико, в свою очередь, в среднем подорожал на 5−6%. Еще одна крупнейшая российская алкогольная компания — «Ладога» — повысила цены на импортный алкоголь на 2%. Директор по импорту компании Дмитрий Журкин прогнозирует, что они продержатся примерно до марта. Стоимость на продукцию будет незначительно пересмотрена в ходе постепенного перехода на акцизные марки нового образца и, соответственно, полноценного ввода помарочного учета.

Некоторые импортёры пока что не повышали цены, однако могут сделать это в скором будущем. Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович говорит, что отечественные производители вин поднимали стоимость незначительно, не выходя за рамки инфляции. Он не исключает, что более заметный рост цен на импортную продукцию может оказать положительное влияние на продажи российских вин.