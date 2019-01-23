Отечественный алкоголь может получить преимущество

Крупнейшие импортеры алкогольной продукции в России с начала нового года подняли цены на свою продукцию. Так, компания Simple, входящая в топ-5 крупнейших импортеров тихих и игристых вин, уже направила клиентам и партнерам письмо, в котором сообщается о повышении стоимости её ассортимента. Это решение представители организации обосновали изменениями на рынке, которые оказали «критическое влияние на бизнес». Прежде всего, речь идёт о повышение НДС до 20% и введении с I квартала помарочного учета. Это требование обязывает при производстве и импорте осуществлять отгрузку продукции с указанием каждой марки, а также формировать группы товаров под одним определенным штрихкодом. Данные манипуляции, как отмечается в письме, заметно замедлят скорость операций и приведут к росту операционных издержек и необходимости дополнительного финансирования. Помимо прочего, импортёр указал на увеличение транспортных издержек в Европе и России из-за роста цен на топливо и других факторов, которые вынуждают производителей повышать отпускные цены. Также влияние на цены, как указали в компании, оказала негативная динамика рубля к мировым валютам, которая, по прогнозам аналитиков, сохранится в 2019 году. Она влечет рост себестоимости товаров и издержек на хеджирование курсовых рисков.
Все эти изменения на рынке, как пояснил президент Simple Максим Каширин, вынудили компанию увеличить стоимость части продукции на 6−8%, однако в некоторых случаях повышение доходило до 20%.
«Сильнее всего мы меняли ценники на продукцию, производители которой под давлением растущего мирового спроса сами значительно поднимали цены — на 15−20%, а в отдельных случаях — до 40%», — цитирует его «Коммерсант».
В письме Simple отмечается, что компания осознаёт негативное влияние повышения стоимости на продажи и на восприятие продукта потребителем, однако не может не учитывать вышеуказанные факторы. По словам Каширина, трансляция новых цен до потребителя обычно занимает несколько месяцев.
«Мы уже согласовали новые прайс-листы в каналах HoReCa и традиционной рознице, но крупные федеральные ритейлеры пока измененные цены отказываются принимать, переговоры с ними продолжаются», — сообщил он.
Компания Beluga Group также подняла цены в январе на 3−7% в зависимости от брендов. Её председатель правления Александр Мечетин сослался на рост НДС и себестоимости производства. Импортный портфель холдинга Roust Рустама Тарико, в свою очередь, в среднем подорожал на 5−6%. Еще одна крупнейшая российская алкогольная компания — «Ладога» — повысила цены на импортный алкоголь на 2%. Директор по импорту компании Дмитрий Журкин прогнозирует, что они продержатся примерно до марта. Стоимость на продукцию будет незначительно пересмотрена в ходе постепенного перехода на акцизные марки нового образца и, соответственно, полноценного ввода помарочного учета.
Некоторые импортёры пока что не повышали цены, однако могут сделать это в скором будущем. Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович говорит, что отечественные производители вин поднимали стоимость незначительно, не выходя за рамки инфляции. Он не исключает, что более заметный рост цен на импортную продукцию может оказать положительное влияние на продажи российских вин.
Увеличение цен на импортный алкоголь никак не повлияет на повышение спроса на отечественный продукт. Это не взаимосвязано. Дело в том, что подрастут цены и на импортный алкоголь, и на российский алкоголь до конца первого квартала 2019 года. Это совершенно нормальный ежегодный процесс, обусловленный рядом факторов — инфляция, влияние различных санкционных мер, скачки курсов валют, риски которых закладывает наш импортер в цену, долгий процесс договора с ретейлом, повышение НДС, также для российского вина возможно в этом году в два раза вырастет стоимость акцизов, если Минфин примет такое решение. Поэтому каждый год, как группа граждан ходит в баню, так и все продукты питания, и весь алкоголь дорожают. Это совершенно нормальное явление. Дорожает он явно больше, чем на сумму официальной инфляции, о которой говорит государство, что там якобы 4%, потому что есть еще понятие потребительской инфляции — то, чем пользуется конкретно потребитель — и она гораздо больше 10% ежегодно. Приведу самый простой пример — бутылка водки в 2000 году стоила 30 рублей, а в 2014-м стоила 220 самая дешевая, в 7 с лишним раз за 14 лет произошло подорожание. Экономические факторы влияют на рост цен, поэтому все ожидаемо, все закономерно. Цены на импортный алкоголь вырастают на 6−20%, не знаю от куда там брались цифры в 40%. На российский алкоголь цены повысятся в среднем на 10%, но это не произойдет одномоментно, кто-то уже повысил цены, кто-то только собирается, кто-то повысит до конца первого квартала, у нас не происходят какие-то вещи одномоментно. Оператор сам выбирает время для повышения цены. Я склоняюсь к тому, что на большинство продукции к марту 2019 будет дороже примерно на 8% по сравнению с мартом 2018 года.