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Особая экономическая зона «Центр» создана под Воронежем

Strihavka Jakub/CTK/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Правительство России утвердило создание в Воронежской области особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленного производственного типа «Центр». В ОЭЗ войдут территории Новоусманского района региона.

На территории зоны будет развиваться металлургическое производство, химическая промышленность, тяжелое, энергетическое и нефтегазовое машиностроение. Также под Воронежем начнут производить судостроительное оборудование, развивать гражданскую авиацию, собирать двигатели.

Намерение реализовать инвестиционные проекты в ОЭЗ уже выразили шесть компаний. Объём запланированных инвестиций — более 3,5 млрд рублей. К 2028 году предполагаемый размер инвестиций составит более 9 млрд рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу врио губернатора Воронежской области Александра Гусева о появлении в регионе особой экономической зоны. Этот вопрос был поднят Гусевым во время встречи с главой государства в столице.


#экономическаязона #воронежскаяобласть #кабмин
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