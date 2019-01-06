Особая экономическая зона «Центр» создана под Воронежем

https://news.ru/storage/news/95615069bdb3b60061ecd2b852da580e/e14204b5-4ff4-45ea-a23e-6c1ba16ecf9f_850.jpg Strihavka Jakub/CTK/Global Look Press

Правительство России утвердило создание в Воронежской области особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленного производственного типа «Центр». В ОЭЗ войдут территории Новоусманского района региона.

На территории зоны будет развиваться металлургическое производство, химическая промышленность, тяжелое, энергетическое и нефтегазовое машиностроение. Также под Воронежем начнут производить судостроительное оборудование, развивать гражданскую авиацию, собирать двигатели.

Намерение реализовать инвестиционные проекты в ОЭЗ уже выразили шесть компаний. Объём запланированных инвестиций — более 3,5 млрд рублей. К 2028 году предполагаемый размер инвестиций составит более 9 млрд рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу врио губернатора Воронежской области Александра Гусева о появлении в регионе особой экономической зоны. Этот вопрос был поднят Гусевым во время встречи с главой государства в столице.