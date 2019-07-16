https://static.news.ru/photo/adea1340-a821-11e9-bcba-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serge Uzakov/Russian Look

Минэкономики предложило создать в Чечне особую экономическую зону промышленно-производственного типа.

Создание такой ОЭЗ обойдётся федеральному бюджету в 1,5 млрд рублей в 2020 году и еще в 2,5 млрд в 2021. Около 39 млн рублей должно поступить из казны Чечни, пишет « Коммерсант ».

Предполагается, что на эти средства будут построены объекты транспортной, инновационной, социальной и инженерной инфраструктуры. Проект документа вынесен на общественное обсуждение.

Ранее News.ru писал, что премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал предложение о создании в Башкирии особой экономической зоны. О таких планах главе кабмина в ходе рабочей встречи рассказал исполняющий обязанности руководитель республики Радий Хабиров.