Минэкономики предложило создать в Чечне особую экономическую зону промышленно-производственного типа.
Создание такой ОЭЗ обойдётся федеральному бюджету в 1,5 млрд рублей в 2020 году и еще в 2,5 млрд в 2021. Около 39 млн рублей должно поступить из казны Чечни, пишет «
Предполагается, что на эти средства будут построены объекты транспортной, инновационной, социальной и инженерной инфраструктуры. Проект документа вынесен на общественное обсуждение.
Ранее News.ru писал, что премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал предложение о создании в Башкирии особой экономической зоны. О таких планах главе кабмина в ходе рабочей встречи рассказал исполняющий обязанности руководитель республики Радий Хабиров.