https://static.news.ru/photo/ebbe909a-968a-11e9-82db-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Manfred Bail/imageBROKER.com/Global Look Press

В ближайшее время возможно восстановление чартерного авиасообщения с Египтом. Об этом заявил эксперт в области гражданской авиации Дмитрий Адамидов.

В интервью изданию « Экономика сегодня » эксперт отмечает, что египетская сторона проделала большую работу по усилению мер безопасности в аэропортах курортных Шарм-эль-Шейха и Хургады. В связи с этим заявление главы египетской дипломатии Самеха Шукри о возможном восстановлении чартерного авиасообщения с Россией до конца 2019 года имеет под собой определённые основания, считает специалист.

Здесь нужно понимать, что кроме самой политики безопасности существует и транспортная политика, которая за последние три с половиной года успела серьёзно перестроиться, из-за чего такое решение по Египту является многогранным вопросом, — подчёркивает Адамидов.

Он также добавляет, что заявления такого рода звучат с египетской стороны регулярно, однако практических последствий они не имели, поскольку Москва не готова идти на уступки в данном вопросе, несмотря на хорошие отношения с Каиром.

С другой стороны, нельзя забывать и про то, что турпоток из России в Египет не остановился и люди сегодня летят туда через Минск, а также через страны Прибалтики, поэтому подобное решение является логичным и для России, — полагает собеседник.

Поддержание серьёзного уровня безопасности требует от Египта значительных затрат, однако отсутствие чартерного авиасообщения с РФ также грозит стране большими убытками. Таким образом, для того чтобы Египет получил восстановление чартерных перелётов с Россией, ему придётся выполнить все требования Москвы по соблюдению безопасности на авиатранспорте, резюмирует Адамидов.

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