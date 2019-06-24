В ближайшее время возможно восстановление чартерного авиасообщения с Египтом. Об этом заявил эксперт в области гражданской авиации Дмитрий Адамидов.
В интервью изданию «
Здесь нужно понимать, что кроме самой политики безопасности существует и транспортная политика, которая за последние три с половиной года успела серьёзно перестроиться, из-за чего такое решение по Египту является многогранным вопросом, — подчёркивает Адамидов.
Он также добавляет, что заявления такого рода звучат с египетской стороны регулярно, однако практических последствий они не имели, поскольку Москва не готова идти на уступки в данном вопросе, несмотря на хорошие отношения с Каиром.
С другой стороны, нельзя забывать и про то, что турпоток из России в Египет не остановился и люди сегодня летят туда через Минск, а также через страны Прибалтики, поэтому подобное решение является логичным и для России, — полагает собеседник.
Поддержание серьёзного уровня безопасности требует от Египта значительных затрат, однако отсутствие чартерного авиасообщения с РФ также грозит стране большими убытками. Таким образом, для того чтобы Египет получил восстановление чартерных перелётов с Россией, ему придётся выполнить все требования Москвы по соблюдению безопасности на авиатранспорте, резюмирует Адамидов.
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