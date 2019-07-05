https://static.news.ru/photo/4dabccc4-9f36-11e9-9025-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Банк России устранил ошибку, позволяющую мошенникам использовать отмену транзакций с карты на карту с помощью банкомата.

Это логическая ошибка в бизнес-логике у некоторых банков была. Ее исправили, — цитирует РИА Новости первого замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артема Сычева.

По его словам, мошенники не успели нанести масштабного урона.

Ранее, как сообщал News.ru, Банк России в 2018 году зафиксировал новый способ мошенничества с отменой транзакции через банкомат. Он основан на несовершенстве сценариев обработки переводов с карты на карту.

Руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц прокомментировал информацию от Центробанка о новом способе мошенничества через банкоматы. По его словам, чтобы защитить себя от хищений, лучше пользоваться мобильными приложениями банков.