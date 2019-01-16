Орешкин: влияние роста НДС на цены оказалось ниже прогнозов

https://news.ru/storage/news/255ff81d4a6e64f8fd5cc7fabb0f2728/52fcad17-4130-482b-a70d-5ca301735d43_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Министр экономического развития Максим Орешкин

Влияние повышения ставки НДС на цены оказалось ниже прогнозов. Об этом рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Как заявил глава МЭР в эфире телеканала «Россия 1», повышение НДС на 2% сказалось на уровне цен меньше, чем ожидали эксперты. Рост цен на несколько процентов был отмечен лишь в отдельных группах товаров, в частности, выросли цены на автомобили, отметил министр.

В то же время Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна изучить вопрос роста цен на продукты, ставка НДС на которые сохранилась на уровне 10%, заявил Орешкин.

Глава МЭР надеется, что ведомству совместно с ФАС удастся остановить рост цен на группы товаров, для которых сохранилась льготная ставка НДС в 10%. Это продовольственные товары первой необходимости, детские и медицинские товары.

В то же время, по данным Росстата, с начала года потребительские цены выросли в РФ на 0,7 процентного пункта. Инфляция по итогам 2018 года составила 4,3%, писал News.ru.