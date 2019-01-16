USD  67.082 EUR  76.9498
GOLD1,288 $   Brent60.12 $ Bitcoin3,632.50 $
МОСКВА-7°C15:15
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Орешкин: влияние роста НДС на цены оказалось ниже прогнозов

Министр экономического развития Максим Орешкин Булкин Сергей/News.ru

Министр экономического развития Максим Орешкин

экономика [ версия для печати ]

Влияние повышения ставки НДС на цены оказалось ниже прогнозов. Об этом рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Как заявил глава МЭР в эфире телеканала «Россия 1», повышение НДС на 2% сказалось на уровне цен меньше, чем ожидали эксперты. Рост цен на несколько процентов был отмечен лишь в отдельных группах товаров, в частности, выросли цены на автомобили, отметил министр.

В то же время Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна изучить вопрос роста цен на продукты, ставка НДС на которые сохранилась на уровне 10%, заявил Орешкин.

Глава МЭР надеется, что ведомству совместно с ФАС удастся остановить рост цен на группы товаров, для которых сохранилась льготная ставка НДС в 10%. Это продовольственные товары первой необходимости, детские и медицинские товары.

В то же время, по данным Росстата, с начала года потребительские цены выросли в РФ на 0,7 процентного пункта. Инфляция по итогам 2018 года составила 4,3%, писал News.ru.


#цены #инфляция #ндс #минэкономразвития #максиморешкин
самое читаемое
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства
общество
Россияне высказались за отставку правительства

читайте также
экономика 14:20, 16 января 2019
Юдаева: инфляция в РФ может достичь 6% в I квартале 2019-го
экономика 14:00, 16 января 2019
Росстат: инфляция выросла на 0,2% за четыре дня
экономика 14:40, 8 декабря 2018
Орешкин: прогноз по инфляции оказался ошибочным
Лента новостей
общество 15:12
Макаревича раскритиковали после избрания в совет при ГД
в мире 15:09
Пользователи соцсетей нашли причину депрессии Скрипаля
происшествия 15:08
Мошенники обули пенсионерку в дешёвые китайские тапки
экономика 15:05
Сосиски подешевели в России
спорт 15:03
Перуанец откопал российский экипаж «Дакара» в песках
Другие новости
экономика 15:05
Сосиски подешевели в России
экономика 14:37
Как работодатели штрафуют россиян
Самым популярным видом штрафа остаются вычеты из зарплаты
экономика 14:34
Моисеев: из криптовалюты ушли признаки финансовой пирамиды
экономика 14:20
Юдаева: инфляция в РФ может достичь 6% в I квартале 2019-го
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top