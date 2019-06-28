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Россия и Саудовская Аравия выступают за продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти на срок шесть или девять месяцев. Такая договорённость между лидерами стран была достигнута «на полях» G20 в Японии.

Мы с наследным принцем [Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом] обсуждали возможность продления наших договоренностей с ОПЕК по поводу сокращения добычи. Мы будем поддерживать продление договоренностей — как Россия, так и...