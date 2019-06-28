Рынки отреагируют на торговое перемирие США и Китая очень умеренно, однако с некоторым успокоением. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин в субботу, 29 июня.
Окончательных договорённостей здесь нет, пока это принесёт временное успокоение на рынке. Но я думаю, вся эта история — она долгосрочная, мы ещё увидим не раз штормы, вызванные этим конфликтом, — цитирует Орешкина РИА Новости.
Таким образом, считает министр, какого-либо прорыва не произошло.
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что Америка пока не будет вводить дополнительные пошлины на товары из Китая. Однако существующие пошлины Соединённые Штаты не отменят. Во время встречи на саммите G20 в Осаке Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о продолжении торговых переговоров, писал News.ru.