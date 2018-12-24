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Орешкин: рост экономики США замедлится

Максим Орешкин Сергей Булкин/News.ru

Максим Орешкин

экономика [ версия для печати ]

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин считает, что рост экономики Соединенных Штатов Америки в следующем году неизбежно замедлится.

«Первый тренд — это, конечно, окончание восстановительного цикла в развитых экономиках, в первую очередь, в США, ставка ФРС растёт, растёт очень активно — 2,5% — американская экономика неизбежно должна замедлиться», — сообщил «Интерфаксу» Орешкин.

По его словам, замедление может составить 1−1,5%.

Ранее News.ru писал, что экономические отношения РФ и Азербайджана в 2019 году могут выйти на новый уровень. По словам Орешкина, прорыв в двусторонних отношениях состоялся в 2018 году. Идёт позитивная динамика развития экономических связей по целому ряду направлений, в том числе в торговле и инвестиционной сфере, отметил министр.


#сша #экономика #минэкономразвития
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