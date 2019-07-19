https://static.news.ru/photo/462cc306-abbe-11e9-8eb3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Россия и Белоруссия не должны торопиться с решением вопроса о единой денежно-кредитной политике и общей валюте. Эти процедуры являются завершающим этапом интеграции, рассказал глава Министерства экономического развития РФ Максим Орешкин. Минск и Москва планируют к декабрю текущего года согласовать пакет документов по созданию условий хозяйствования предприятий двух стран.

Руководитель ведомства добавил, что это «очень долгосрочный процесс», но он принесёт выгоду обеим сторонам, передаёт радиостанция « Эхо Москвы ».

Бежать впереди с точки зрения создания единой валюты и единой денежно-кредитной политики точно не стоит, нужно, чтобы экономическая взаимосвязь была настолько сильная, чтобы введение валюты не приводило к таким колебаниям, — пояснил чиновник.

Орешкин отметил, что сейчас ведётся работа над тем, чтобы «российские и белорусские предприятия независимо от их регистрации находились в едином экономическом пространстве».

Ранее News.ru сообщал, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко распорядились отработать несколько новых инициатив, касающихся дальнейшей интеграции двух государств. Об этом рассказал глава Министерства экономики республики Дмитрий Крутой. Чиновник добавил, что существующие вопросы между сторонами отработаны на 80%.