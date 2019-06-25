https://static.news.ru/photo/75b5b2c4-9735-11e9-9e3a-fa163e074e61_1024.jpg Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская экономика готова к последствиям возможного глобального кризиса из-за торговой войны между США и Китаем. С таким заявлением выступил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, выступая на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

Торговые войны влияют на глобальную экономику, мы видим замедление по всем индикаторам, очень серьёзное замедление китайской экономики. Очень важный момент, что к этому новому глобальному кризису [Россия] готова гораздо больше, чем к кризису 2008 года и к ситуации с падением цен на нефть в 2014 году. У нас есть бюджетное правило, инфляционное таргетирование, — сказал министр.

В то же время снижение темпов роста мировой экономики отразится на российском несырьевом экспорте, считает он. По мнению главы министерства, прежде всего могут пострадать показатели экспорта, связанные с выполнением майских указов президента.

Если в целом в экономике мы идём в соответствии с теми показателями, которые были заложены, то по экспорту есть риск негативный, — подчеркнул руководитель Минэкономразвития.

Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко считает, что годовой доход России от экспорта вооружений может возрасти до $20 млрд в ближайшие пять лет. Этот показатель увеличивается четвёртый год подряд и уже составляет почти $16 млрд, писал News.ru.