Глава Минэкономразвития рассказал о пике инфляции в РФ

https://news.ru/storage/news/a61c44ecafcf6a832756ce4e118845bf/1d28f72d-64b5-4162-84ec-08975db8e33c_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Инфляция в России придёт к максимуму в марте следующего года и не достигнет прогнозируемых Центробанком значений, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«Поэтому то ускорение инфляции, которое мы видим сейчас, оно абсолютно не говорит о сохранении этой тенденции в будущем. Базовая инфляция устойчиво находится ниже 4%, даже несмотря на все курсовые колебания», — цитирует главу ведомства ТАСС.

Ускорение инфляции МЭР прогнозирует в марте 2019-го — в районе 5% или немного выше. После чего негативные процессы в экономике пойдут на убыль.

По информации министерства, рост ВВП не замедлится сильнее, чем в 2018-м. Базовый макропрогноз содержит сценарий роста бюджета страны в уходящем году на 1,8%, в следующем — около 1,3%.

Ранее News.ru писал о профиците российской экономики за последние 11 месяцев. Минфин оценил разницу доходной и расходной части бюджета в 3,394 трлн рублей.