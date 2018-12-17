Глава Минэкономразвития рассказал о пике инфляции в РФ

Инфляция в России придёт к максимуму в марте следующего года и не достигнет прогнозируемых Центробанком значений, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
«Поэтому то ускорение инфляции, которое мы видим сейчас, оно абсолютно не говорит о сохранении этой тенденции в будущем. Базовая инфляция устойчиво находится ниже 4%, даже несмотря на все курсовые колебания», — цитирует главу ведомства ТАСС.
Ускорение инфляции МЭР прогнозирует в марте 2019-го — в районе 5% или немного выше. После чего негативные процессы в экономике пойдут на убыль.
По информации министерства, рост ВВП не замедлится сильнее, чем в 2018-м. Базовый макропрогноз содержит сценарий роста бюджета страны в уходящем году на 1,8%, в следующем — около 1,3%.
Ранее News.ru писал о профиците российской экономики за последние 11 месяцев. Минфин оценил разницу доходной и расходной части бюджета в 3,394 трлн рублей.