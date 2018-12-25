Орешкин ответил на критику Силуанова по методологии

https://news.ru/storage/news/79fb0850794b677ef811364f21d63c10/0a4fcc79-fa78-46af-84ab-48161dc6260d_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Министр экономического развития Максим Орешкин

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что не согласен с министром финансов Антоном Силуановым по вопросу о методологии Росстата.

Первый вице-премьер Антон Силуанов отзывался о нынешней методике по расчёту реальных доходов населения как об «ужасной» и заметил, что только «Росстат знает, как считается этот показатель».

«Я не согласен с этим утверждением. Вся методология Росстата основана на международных принципах, у нас она соответствует тем руководствам, которые готовятся статкомитетом ООН»,— цитирует ТАСС Орешкина.

Министр считает, что методологию не нужно менять, так как она соответствует мировым стандартам. Он отметил, что действующая методология «правильная и универсальная».

Орешкин также сообщил о планах создания при Росстате общественно-методологического совета. Новый орган будет обсуждать сбор данных и источники поступления информации.

Ранее News.ru писал, что глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин считает, что рост экономики Соединенных Штатов Америки в следующем году неизбежно замедлится. По его словам, замедление может составить 1−1,5%.