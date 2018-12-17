Орешкин рассказал о планах Дерипаски ехать в Давос

https://news.ru/storage/news/ff306b23aafdcbfdac11768e632eec5d/35a31e4e-73c8-4a23-8d3a-1cdec8760dee_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Максим Орешкин

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия приветствует решение организаторов форума в Давосе снять запрет на участие для российских бизнесменов, попавших под санкции. Он уточнил, что Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Андрей Костин собираются ехать на мероприятие.

При этом министр подчеркнул, что состав делегации определит премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает РБК.

Ранее News.ru писал, что официальная делегация правительства России поедет в Давос и примет участие в работе Всемирного экономического форума. Её состав будет назван позднее.