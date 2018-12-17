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Орешкин рассказал о планах Дерипаски ехать в Давос

Максим Орешкин Сергей Булкин/News.ru

Максим Орешкин

экономика [ версия для печати ]

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия приветствует решение организаторов форума в Давосе снять запрет на участие для российских бизнесменов, попавших под санкции. Он уточнил, что Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Андрей Костин собираются ехать на мероприятие.

При этом министр подчеркнул, что состав делегации определит премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает РБК.

Ранее News.ru писал, что официальная делегация правительства России поедет в Давос и примет участие в работе Всемирного экономического форума. Её состав будет назван позднее.


#дерипаска #максиморешкин #давос
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