https://static.news.ru/photo/043cf7b0-6a2b-11e9-94e2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Банк России создаёт дисбаланс на рынке необеспеченного потребительского кредитования. Такое мнение высказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Если один вид кредитования падает, то задача ЦБ в таком случае — снижать ставки до тех пор, пока не вырастут другие виды кредитования. Только его процентные ставки не действуют на потребительское кредитование, — разъяснил министр в интервью РБК .

Кроме того, Орешкин заявил, что ЦБ обязан регулировать выдачу банками потребительских кредитов через механизм «платёж к доходу». Таким образом, министр предложил ограничить те кредиты, которые приносят наибольшие социальные проблемы.

Как писал News.ru, следующий глобальный кризис не будет связан с проблемами в финансовом секторе или достаточностью банковского капитала. Такое мнение высказал глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.