Министр экономического развития РФ Максим Орешкин призвал Росстат и ЦБ провести служебное расследование из-за преждевременной публикации данных по инфляции в России за июнь.
Это абсолютно недопустимо. Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу, — приводит пресс-служба МЭР слова министра.
Ранее Банк России сообщил со ссылкой на данные Росстата, что инфляция в РФ в июне замедлилась до 4,7% в годовом выражении. В то же время официальная статистика Росстата обычно публикуется в 16:00 мск. При этом, по данным News.ru, данные о темпах роста цен в июне появились параллельно и на сайте Росстата, раньше стандартного времени.
Согласно информации регулятора, рост потребительских цен в июне снизился до 4,7% в годовом выражении против 5,1% в мае, писал News.ru.