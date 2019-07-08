https://static.news.ru/photo/59bbf0fc-a17f-11e9-bb17-fa163e074e61_1024.jpg Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин призвал Росстат и ЦБ провести служебное расследование из-за преждевременной публикации данных по инфляции в России за июнь.

Это абсолютно недопустимо. Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу, — приводит пресс-служба МЭР слова министра.

Ранее Банк России сообщил со ссылкой на данные Росстата, что инфляция в РФ в июне замедлилась до 4,7% в годовом выражении. В то же время официальная статистика Росстата обычно публикуется в 16:00 мск. При этом, по данным News.ru, данные о темпах роста цен в июне появились параллельно и на сайте Росстата, раньше стандартного времени.

Согласно информации регулятора, рост потребительских цен в июне снизился до 4,7% в годовом выражении против 5,1% в мае, писал News.ru.