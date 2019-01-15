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Опубликован список российской делегации в Давосе

Герман Греф Сергей Булкин/News.ru

Герман Греф

экономика [ версия для печати ]

Российская делегация на Давосском форуме будет представлена бизнесменами Олегом Дерипаской, Виктором Вексельбергом, Вагитом Алекперовым, Владимиром Евтушенковым, Алишером Усмановым и банкирами Андреем Костиным и Германом Грефом. Такая информация следует из сообщения оргкомитета Всемирного экономического форума, разосланного аккредитованным журналистам.

Как ранее сообщал News.ru, в начале ноября организаторы Всемирного экономического форума в Давосе решили не приглашать на мероприятие троих российских бизнесменов — совладельца РУСАЛа Олега Дерипаску, владельца группы «Ренова» Виктора Вексельберга и главу ВТБ Андрея Костина. Причиной такого решения стали антироссийские санкции, введённые США.

Позже запрет был снят, однако присутствие на мероприятии попавших под санкции граждан России должно полностью соответствовать текущим правовым условиям, заявили организаторы.

На 15 янвая среди участников российской делегации значатся владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, бизнесмен Олег Дерипаска, совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, основатель USM Holdings Алишер Усманов, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, основной бенефициар ТМК Дмитрий Пумпянский, бизнесмен Виктор Вексельберг, глава «Новатэка» Леонид Михельсон, основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, а также глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Правительство РФ на мероприятии будут представлять глава Минэкономразвития Максим Орешкин и глава Минэнерго Александр Новак.

Всемирный экономический форум будет проходить с 22 по 25 января в швейцарском Давосе.


#экономика #форум #делегация #давос
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