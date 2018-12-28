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Операторов ТКО освободят от НДС

Сергей Ведяшкин /АГН «Москва»

экономика [ версия для печати ]

Правительство РФ разрабатывает поправки в Налоговый кодекс, которые освобождают региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) от НДС.

«Правительство России принимает меры по сдерживанию роста тарифов на услуги региональных операторов, которые работают по новым правилам с ТКО», — сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

Ранее News.ru писал, что на рейтинге глав Ярославской и Архангельской областей Дмитрия Миронова (ФОМ зафиксировал падение на 29%) и Игоря Орлова (снижение на 25%) негативно сказались планы регионов по утилизации московского мусора. Обоих губернаторов критиковали за это в СМИ и соцсетях, кроме того, проблемы, связанные с завозом мусора, привели к росту протестной активности как в Ярославской, так и в Архангельской области.


#ндс #отходы
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