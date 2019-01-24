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ОПЕК: РФ сократит добычу нефти в рамках венского соглашения

Olaf Krüger/imageBROKER.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо уверен, что Российская Федерация в срок достигнет целевого уровня сокращения добычи нефти, который был прописан в венском соглашении.

«Мы уверены, что Россия достигнет целевого уровня в срок. Ранее министр энергетики РФ Александр Новак нам объяснял, что его приверженность сокращению остается неизменной, потому что он соавтор соглашения о кооперации ОПЕК+», — сказал генсек.

По словам Баркиндо, Новак объяснял необходимость постепенного сокращения особенностями российской добычи, сообщает ТАСС.

Ранее страны, входящие в ОПЕК, обязались снизить производство на 812 тыс. баррелей в сутки — до 25,937 млн баррелей. Государства, не являющиеся членами организации, снизят добычу на 383 тыс. баррелей в сутки, до 17,937 млн баррелей. 

Как писал News.ru, цены на нефть в первом полугодии 2019 года будут находиться в коридоре $55–65 за баррель. Такой прогноз дал глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Комментируя ситуацию на российском рынке, глава ЛУКОЙЛа отметил, что активные переговоры нефтяников с правительством страны начнутся уже в феврале. Стороны постараются выработать рыночный механизм, который позволит не допускать резкого роста цен на нефтепродукты.


#нефть #россия #опек
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