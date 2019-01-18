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ОПЕК раскрыла договорённости стран о сокращении добычи нефти

ПАО «Газпром»/vk.com

экономика [ версия для печати ]

Исполнение соглашения о сокращении добычи нефти достигает с начала 2017 года 116%. Об этом сообщает секретариат ОПЕК.

Согласно опубликованной информации, согласно договорённостям, достигнутым на встрече в Вене в начале декабря, общее сокращение нефтедобычи в странами ОПЕК+ составит в первом полугодии этого года 1,195 млн баррелей в сутки. Совокупный объём производства составит 43,874 млн баррелей.

Страны, входящие в ОПЕК, обязались снизить производство на 812 тыс. баррелей в сутки — до 25,937 млн баррелей. Государства не являющиеся членами организации снизят добычу на 383 тыс. баррелей в сутки, до 17,937 млн баррелей.

Как сообщается в документе, крупнейший по уровню добычи нефти член ОПЕК — Саудовская Аравия — снизит производство на 322 тыс. баррелей в сутки — до 10,31 млн баррелей. В свою очередь Россия должна сократить добычу на 230 тыс. баррелей в сутки — до 11,191 млн баррелей.

Фактическое сокращение добычи в странах ОПЕК составит 3,02%, а не 2,5%, как сообщалось ранее. Страны, не входящие в ОПЕК снизят нефтедобычу на 2%.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявлял, что Россия не может снизить уровень добычи нефти резко. В то же время РФ придерживается подписанных договорённостей и будет стараться максимально ускорить этот процесс, писал News.ru.


#нефть #опек #добыча #сокращение #соглашения
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