ОПЕК прогнозирует рост нефтедобычи в РФ в 2019 году

https://news.ru/storage/news/4345d0faabe672d327eb054d9ac44524/674971d1-b9e9-46ea-9bdb-c2e784d1b731_850.jpg ПАО «Газпром»/vk.com

Россия увеличит объём нефтедобычи в 2019 году. Такие данные следуют из прогноза ОПЕК.

Как следует из материалов организации, российские нефтекомпании будут наращивать производство за счёт развития новых проектов.

По прогнозам ОПЕК, добыча нефти в РФ вырастет в текущем году на 140 тыс. баррелей в сутки и составит 11,49 млн баррелей.

При этом в рамках решения ОПЕК+, которое было принято в декабре 2018 года, РФ в первой половине 2019 года снизит добычу до 11,47 млн баррелей в сутки.

Снижение странами ОПЕК добычи нефти в декабре 2018 года составило 751 тыс. баррелей в сутки. Совокупный объём добычи составил 31,58 млн баррелей, отмечается в документе.

Добыча нефти снизилась в основном за счёт Саудовской Аравии, Ливии, Ирана и ОАЭ.

Как ранее писал News.ru, Россия снизила добычу нефти в январе в рамках решения ОПЕК+ более чем на 30 тыс. баррелей в сутки. Об этом заявлял глава Минэнерго Александр Новак.