ОПЕК прогнозирует рост нефтедобычи в РФ в 2019 году

Россия увеличит объём нефтедобычи в 2019 году. Такие данные следуют из прогноза ОПЕК.
Как следует из материалов организации, российские нефтекомпании будут наращивать производство за счёт развития новых проектов.
По прогнозам ОПЕК, добыча нефти в РФ вырастет в текущем году на 140 тыс. баррелей в сутки и составит 11,49 млн баррелей.
При этом в рамках решения ОПЕК+, которое было принято в декабре 2018 года, РФ в первой половине 2019 года снизит добычу до 11,47 млн баррелей в сутки.
Снижение странами ОПЕК добычи нефти в декабре 2018 года составило 751 тыс. баррелей в сутки. Совокупный объём добычи составил 31,58 млн баррелей, отмечается в документе.
Добыча нефти снизилась в основном за счёт Саудовской Аравии, Ливии, Ирана и ОАЭ.
Как ранее писал News.ru, Россия снизила добычу нефти в январе в рамках решения ОПЕК+ более чем на 30 тыс. баррелей в сутки. Об этом заявлял глава Минэнерго Александр Новак.