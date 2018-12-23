USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin4,066.10 $
МОСКВА-7°C16:50
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

ОПЕК+ хочет ликвидировать избытки нефти в начале 2019 года

Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что ОПЕК+ надеется ликвидировать избыток нефти на рынке в I квартале 2019 года. Кроме того, чиновник отметил, что Казахстану предложили войти в состав мониторингового комитета ОПЕК+.

Представители Ирана и Ирака также могут войти в состав комитета. Сейчас он состоит из шести стран — России, Саудовской Аравии, Кувейта, Венесуэлы, Омана и Алжира, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что стоимость нефти эталонных марок показывает положительную динамику в ходе утренних торгов 21 декабря. Так, цена февральских фьючерсов на нефть Brent к 10:20 мск увеличилась на $0,54, до $54,89 за баррель. В Нью-Йорке нефть также растёт в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $46,38 (+$0,5).


#нефть #опек #ликвидация
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны

читайте также
экономика 16:15, 18 декабря 2018
Цена на нефть падает из-за размолвок в ОПЕК
экономика 14:21, 13 декабря 2018
МЭА отвело России ключевую роль в заключении сделки ОПЕК+
экономика 16:16, 12 декабря 2018
ОПЕК улучшила прогноз добычи нефти в России
Лента новостей
в мире 16:44
Звезду Трампа в Голливуде залили кровью
спорт 16:43
Логинов позвал братьев Бё «в однушку в Саратов»
в мире 16:34
Сербия назвала условие продолжения диалога с Косово
общество 16:34
Питерский художник «украсил» стену образом свиньи с дубинкой
общество 16:31
Поездку детей чиновников в Турцию назвали оправданной
спорт 16:28
Медведева сравнила себя с инфузорией
общество 16:22
Свердловский пенсионер лишился квартиры из-за доверчивости
политика 16:20
Песков: Путин готов отвечать на любые вопросы
спорт 16:18
Фуркад рассказал об истощении
в мире 16:16
Эрдоган обвинил Израиль в терроре против палестинцев
общество 16:12
Власти попросили забайкальцев скинуться на ремонт больницы
общество 16:08
ОП РФ: законопроект о развитии виноделия нужно доработать
происшествия 16:07
Двигатель отказал при взлёте авиалайнера в Москве
спорт 16:07
Дом футболиста ПСЖ обворовали во время матча с «Нантом»
в мире 16:01
Суд Литвы оставил под арестом «российского шпиона»
Другие новости
экономика 13:03
«Северный поток — 2» начали строить в Финляндии
экономика 12:22
Товарооборот между Китаем и КНДР снизился
экономика 12:04
Рублю предсказали падение в новогодние праздники
экономика 07:30
Российская фабрика Порошенко стонет от гнёта налоговиков
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top