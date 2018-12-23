ОПЕК+ хочет ликвидировать избытки нефти в начале 2019 года

https://news.ru/storage/news/8509ee2438a7c6dd94d56ea074aa8469/faf40830-ac41-41af-ab57-455a7f5d6a00_850.jpg Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что ОПЕК+ надеется ликвидировать избыток нефти на рынке в I квартале 2019 года. Кроме того, чиновник отметил, что Казахстану предложили войти в состав мониторингового комитета ОПЕК+.

Представители Ирана и Ирака также могут войти в состав комитета. Сейчас он состоит из шести стран — России, Саудовской Аравии, Кувейта, Венесуэлы, Омана и Алжира, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что стоимость нефти эталонных марок показывает положительную динамику в ходе утренних торгов 21 декабря. Так, цена февральских фьючерсов на нефть Brent к 10:20 мск увеличилась на $0,54, до $54,89 за баррель. В Нью-Йорке нефть также растёт в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $46,38 (+$0,5).