ОПЕК может ещё больше сократить нефтедобычу

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Страны ОПЕК, несмотря на достигнутые договорённости, могут сильнее сократить добычу нефти либо продлить срок действия сделки, заявил президент международной организации Сухейль аль-Мазруи.

«Если ситуация складывается так, что необходимо продлить [сделку] ещё на шесть месяцев, мы это сделаем, если требуется сократить больше — мы всегда обсуждаем и приходим к взвешенному решению», — цитирует Bloomberg министра энергетики ОАЭ.

Он отметил, что если планируемое снижение чёрного золота не сработает, то «всегда есть вариант созвать внеочередное заседание ОПЕК». При этом министр назвал такое развитие событий маловероятным, поскольку во многих странах нефтедобыча уменьшается естественным способом.

Как писал News.ru ранее, по итогам заседания ОПЕК+, состоявшегося 7 декабря в Вене, было принято решение, что страны — участницы организации снизят производство на 800 тыс. баррелей в сутки, а не входящие в организацию государства сократят добычу на 400 тыс. баррелей. При этом глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что РФ снизит нефтедобычу на 228 тыс. баррелей в сутки.