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ОПЕК+ будет существовать как механизм взаимодействия стран

chahine sebiaa/imago stock&people/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Организация ОПЕК+ создаваться не будет. Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Как рассказал министр, ОПЕК+ будет продолжать существование в качестве механизма взаимодействия стран, никаких изменений в работе не планируется. По словам Новака, вся работа между странами ОПЕК и ОПЕК+ строится на добровольной основе и является неким способом взаимодействия и выработки договорённостей в ходе встреч, обсуждений и принятия совместных резолюций и меморандумов.

Новак также рассказал, что секретариат ОПЕК разослал проект хартии о бессрочном сотрудничестве ОПЕК+. Нет в планах и создания отдельной штаб-квартиры ОПЕК+, возможно, координировать работу по этому направлению будет отдельный человек в секретариате ОПЕК, отметил министр.

Как ранее сообщал News.ru, министр энергетики РФ считает, что несмотря на снижение цен на нефть, в течение первого полугодия 2019 года ситуация стабилизируется. Это случится благодаря сделке ОПЕК+ и обычному росту спроса летом.


#опек #новак #Минэнерго
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