https://static.news.ru/photo/3005b858-b3b1-11e9-bd49-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Запрет на ввоз китайских фруктов в Россию с 10 августа приведёт к повышению цен, считает бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Конечно же, это скажется на ценах в нашей стране, потому что заместить мы их не сможем сразу. Даже если бы были запасы из Европы или наши фрукты — по такой огромной стране, как наша, ещё надо развезти, — сказал Онищенко в интервью радиостанции « Говорит Москва ».

При этом он поддержал инициативу Россельхознадзора, который приостанавливает поставки из азиатской страны с 10 августа фруктов из-за их заражения опасными карантинными объектами. Под запрет попадают нектарин, сливы, абрикосы, персики, алыча, вишня, черешня, яблоки, груши и айва.

Ранее News.ru писал, что Россельхознадзор с 15 июля запретил ввозить в Россию продукцию пяти предприятий Казахстана, в которой были обнаружены патогенные микроорганизмы и антибиотики.