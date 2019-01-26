Онежский судостроительный завод модернизируют

https://news.ru/storage/news/217bc6eab0e9cddd0317a861a1e194c9/a6d9dfd0-b08b-49b9-880f-ec23b53b7087_850.jpg Онежский Судостроительный Завод/vk.com

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев сообщил о предстоящей глубокой модернизации Онежского судостроительного завода.

«В числе первоочередных задач рассмотрена глубокая модернизация Онежского судостроительно-судоремонтного завода», — сообщили в пресс-службе СБ РФ.

На совещании под руководством Патрушева также принято решение об углублении взаимодействия судостроительных вузов с крупнейшими компаниями. На базе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета с этой целью будет создан научно-образовательный центр.

Ранее News.ru писал, что в 2018 году были завершены все основные долгострои в области судостроения. За прошедший год удалось завершить ряд крупных проектов из числа доставшихся «по наследству» — были поднят флаг на многоцелевом фрегате дальней морской зоны «Адмирал Горшков», флоту был передан большой десантный корабль «Иван Грен» и судно связи «Иван Хурс». Помимо успехов в области военного судостроения, отрасль имеет богатый опыт в производстве ледоколов и судов ледокольного класса. Первый в мире двухтопливный ледокол построен нашими верфями и в настоящее время успешно работает в Финляндии.