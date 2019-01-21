Олег Дерипаска отказался от поездки на ВЭФ

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Олег Дерипаска

Российский бизнесмен Олег Дерипаска сообщил, что в этом году не поедет на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе.

«Вместо Давоса уехал на Байкал. На рыбалку», — написал он в Instagram.

Ранее организаторы сняли ограничение на посещение площадки для ряда бизнесменов, которые попали под санкции США. В ноябре появились сообщения от организаторов «давосского форума», что совладелец РУСАЛа Олег Дерипаска, владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг, глава ВТБ Андрей Костин не будут приглашены на ВЭФ. Российская сторона выразила недоумение. Однако представитель женевской штаб-квартиры Всемирного экономического форума (ВЭФ) подтвердил участие российской делегации в традиционной встрече, которая состоится в Давосе. Форум пройдёт 22–25 января 2019 года.

Как писал News.ru, оппозиционер Алексей Навальный доказал причастность Олега Дерипаски к аресту Насти Рыбки. Недавно в Сеть попали записи телефонных разговоров миллиардера Олега Дерипаски и его помощников. В этих разговорах идёт речь об аресте Насти Рыбки и группы по секс-тренингу в Таиланде. Помощники олигарха просят иностранного юриста сделать всё возможное для того, чтобы арестованные остались в тюрьме на максимально возможный срок.