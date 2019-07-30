Материальное положение 24% россиян ухудшилось в последние два-три месяца. Положительные изменения в благосостоянии отметили только 8% жителей страны.
Исследование проводилось Фондом «Общественное мнение» (ФОМ). По словам большинства участников опроса (67%), их материальное положение в указанный период не претерпело изменений.
Более половины респондентов (60%) оценили своё благосостояние как среднее. Почти треть опрошенных (28%) сочли собственное материальное положение плохим, а 11% - хорошим.
Ухудшений в ближайший год ожидают 18% россиян, с оптимизмом в будущее смотрят 22%. По мнению 39% респондентов их благосостояние не изменится.
Опрос проводился 14 июля в 53 субъектах России. В нём приняли участие 1,5 тысячи жителей 104 населенных пунктов в возрасте от 18 лет, сообщается на
Ранее News.ru писал, что из-за ограниченности финансовых возможностей почти треть россиянне могут позволить себе полноценный отпуск. Максимальная сумма, которую готов потратить среднестатистический гражданин на неделю отдыха составляет 24,6 тысячи рублей.