https://static.news.ru/photo/569203cc-b2cc-11e9-83ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Киселев/News.ru

Материальное положение 24% россиян ухудшилось в последние два-три месяца. Положительные изменения в благосостоянии отметили только 8% жителей страны.

Исследование проводилось Фондом «Общественное мнение» (ФОМ). По словам большинства участников опроса (67%), их материальное положение в указанный период не претерпело изменений.

Более половины респондентов (60%) оценили своё благосостояние как среднее. Почти треть опрошенных (28%) сочли собственное материальное положение плохим, а 11% - хорошим.

Ухудшений в ближайший год ожидают 18% россиян, с оптимизмом в будущее смотрят 22%. По мнению 39% респондентов их благосостояние не изменится.

Опрос проводился 14 июля в 53 субъектах России. В нём приняли участие 1,5 тысячи жителей 104 населенных пунктов в возрасте от 18 лет, сообщается на сайте фонда.

Ранее News.ru писал, что из-за ограниченности финансовых возможностей почти треть россиянне могут позволить себе полноценный отпуск. Максимальная сумма, которую готов потратить среднестатистический гражданин на неделю отдыха составляет 24,6 тысячи рублей.