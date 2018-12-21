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ЦБ повысил курс доллара и евро

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Официальный курс доллара с 22 декабря, согласно данным Банка России, вырос на 63,75 копейки, до 68,0085 рубля (67,371 рубля на 21 декабря). Курс евро увеличился на 1,034 рубля, составив 77,9717 рубля (76,9377 рубля на 21 декабря).

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 81,59 копейки, составив 72,4919 рубля.

Как отмечает руководитель департамента аналитики Global FX Натан Ламберт, судьба доллара в краткосрочной перспективе будет зависеть от данных из США. В центре внимания будет отчет по ВВП. Не менее интересными для игроков будут данные по расходам на личное потребление, а также по личным доходам и расходам американцев. Показатели ниже прогнозов могут усилить давление продавцов на американскую валюту.


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