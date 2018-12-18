Официальная безработица может вырасти на 40%

https://news.ru/storage/news/287c517a09486b6ddb547be02607bd5b/462fa4a7-b58e-4671-80ab-b590bc56b7ec_850.jpg Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Количество официально безработных граждан может увеличиться на 38%. Такие данные содержатся в материалах Минтруда РФ.

Общее количество безработных, согласно прогнозу ведомства, составит 1,1 млн человек. Как сообщает газета «Известия», в Минтруде полагают, что рост будет вызван увеличением размера пособия по безработице, а также повышением пенсионного возраста.

По данным ведомства, в настоящее время в России около 800 тыс. безработных, а размер соответствующего пособия составляет от 850 рублей до 4,9 тыс. рублей. С 1 января 2019 года размер пособия будет составлять от 1,5 тыс. до 8 тыс. рублей. В то же время для предпенсионеров он будет максимальным, составляя от 4,9 тыс. до 11,3 тыс. рублей. Среди состоящих на учёте в службе занятости граждан около 18% приходится на предпенсионеров, отмечают в Минтруде.

В своих документах ведомство говорит только о числе официально безработных, при этом, согласно методике определения безработицы по стандартам Международной организации труда, численность неработающих граждан в 2019–2021 годах останется на уровне текущего года и не превысит 3,6 млн человек, отмечают в Минтруде.

Как ранее сообщал News.ru, по данным ведомства, на 5 декабря 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 657,1 тыс. человек.