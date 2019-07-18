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Тюменская компания «СибНАЦ», персонал которой насчитывает около 400 человек, намерена сократить часть сотрудников. Об этом заявил её конкурсный управляющий Руслан Салахов.

Точное количество работников, которые попадут под сокращение он не назвал. При этом отметил, что предприятие работает над крупным заказом, выполнение которого, возможно, поможет избежать ликвидации компании

Кризисный менеджер добавил, что у «СибНАЦ» есть задолженность перед работниками по зарплате за май и июнь. Он заверил, что в ближайшие сроки она будет погашена, для этого есть все ресурсы, сообщает « URA.RU ».

Ранее News.ru писал о недовольстве рабочих Южно-Уральского машиностроительного завода (ЮУМЗ) тем, как предприятие выплачивает долги по зарплате. По мнению сотрудников, им выдают по несколько сотен рублей исключительно ради отчётности о работе по погашению долгов.