https://static.news.ru/photo/821d959e-ab4a-11e9-a63d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jaroslav Ozana/CTK/Global Look Press

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски в компании «АрселорМиттал Кривой Рог» (структура ArcelorMittal). Поводом стало уголовное дело, возбуждённое из-за нарушения норм экологической безопасности.

Претензии у силовиков к предприятию на родине президента Украины Владимира Зеленского возникли после критики со стороны последнего, прозвучавшей на совещании по вопросам экологической безопасности. О визите сотрудников СБУ в выходной день рассказал исполняющий обязанности гендиректора предприятия Александр Иванов на своей странице в Facebook .

У нас изъяли копии всех документов <...> и начали проверку по контролю ионизации излучения. Безусловно, мы, как и раньше, готовы к сотрудничеству в законодательном поле, но эти действия выглядят несколько нелогичными и ставят под сомнение дальнейшую реализацию масштабной программы модернизации в «АрселорМиттал Кривой Рог », — отметил гендиректор.

Он добавил, что представители компании обратились за помощью к международным организациям, посольствам стран «Большой семерки» и Американской торговой палате.

Зеленский обругал руководство завода за ущерб экологии, заметив, что по их вине за последние пять лет в Кривом Роге возросло число онкологических больных.

Ранее News.ru сообщал, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал «цирком» подписанный президентом Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог. После анализа документа чиновник призвал главу государства не морочить никому голову и не позориться. Зеленский подписал указ по результатам рабочего совещания по дорожной инфраструктуре. Приведённые в нём цифры занижены втрое, считает Омелян.