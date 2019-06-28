https://static.news.ru/photo/a93148bc-99af-11e9-80e5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Внешний долг России вырос в январе-марте на 3,1%. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Согласно сообщению регулятора, к 1 апреля 2019 года показатель достиг $468,85 млрд.

По итогам 2018 года внешний долг России составлял $454,68 млрд, что на 12,3% меньше, чем на конец 2017 года.

Как ранее писал News.ru, государственный долг США продолжит расти значительными темпами. Об этом говорится в опубликованном докладе Бюджетного управления Конгресса. В документе отмечается, что к 2049 году показатель достигнет «беспрецедентного уровня» в 144% ВВП страны.