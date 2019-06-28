https://static.news.ru/photo/bd6891a2-9b83-11e9-8775-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

В России с 1 июля начинается обязательная маркировка обуви. Это следует из соответствующего распоряжения правительства РФ.

По информации Российского союза кожевников и обувщиков, с 1 июля по 1 октября все производители должны зарегистрироваться в системе «Честный знак», после чего до весны будет проводиться маркировка остатков продукции. Запрет на ввод в оборот и обращение немаркированной обуви начнёт действовать с 1 марта 2020 года.

В союзе подчеркнули, что маркировка в первую очередь направлена на очищение рынка от незаконного оборота продукции. Как сообщает РИА Новости , на сегодняшний день доля контрафактной продукции на отечественном обувном рынке достигает 30–35%.

News.ru писал, что в октябре этого года в России примут новый ГОСТ на цветовую маркировку, так называемый светофор. Новый вид обозначений поможет покупателям понять, сколько сахара, жиров и соли содержится в продуктах. Предупреждением о том, что их доля существенно превышает норму, станет красная полоска.