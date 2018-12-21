Обязательное страхование может стать добровольным

https://news.ru/storage/news/7c6ac8afc67ece8f995898ad28dddc2d/c97c058f-f451-4b7a-ade7-771884de120c_850.jpg Anton Belitsky/Global Look Press

Минфин отправил в Минстрой, Минэкономразвития и ЦБ предложения по переводу обязательного страхования ответственности туроператоров, оценщиков, арбитражных управляющих и других профессиональных участников рынка услуг на добровольную основу. Страховщики эту инициативу поддержали.

Финансовое ведомство предлагает отказаться от практики вменённого страхования ответственности, при которой наличие полиса является обязательным для профучастников ряда рынков, пишет «Коммерсант».

В письме замглавы Минфина Алексея Моисеева предлагается отказаться от обязательного наличия полиса для вхождения в отраслевую саморегулируемую организацию (СРО), а также являющегося финансовым обеспечением исполнения обязательств по договору. Страховщики, как отмечается в документе, отказываются страховать риски или требуют в судах признать договоры недействительными. В страховании ответственности застройщиков выплаты практически не производятся, в случае банкротства туроператоров сумм выплат на компенсации пострадавшим не хватает. Минфин предлагает отраслевым СРО самостоятельно определять необходимость в страховании, что сделает вменённый порядок фактически добровольным.

В письме Минфин просит ведомства «согласовать предложения в возможно короткий срок».

Как сообщал в конце октября News.ru, ЦБ обеспокоен нечестными практиками при продаже полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Зачастую полисы ИСЖ продаются под видом вкладов, а их доходность оказывается ниже доходности по депозитам.